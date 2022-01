La definizione e la soluzione di: Uno di essi colpì e affondò la Santo Stefano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAS

Significato/Curiosità : Uno di essi colpi e affondo la Santo Stefano

Impresa di Premuda Luigi Rizzo, affrontò in mare aperto la flotta austriaca ed affondò la corazzata Santo Stefano, su istriadalmaziacards.com, istriadalmaziacard.com. URL consultato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

