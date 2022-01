La definizione e la soluzione di: Strumento per la vista con una sola lente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MOONOCOLO

Significato/Curiosità : Strumento per la vista con una sola lente

Cannocchiale (categoria Strumenti astronomici) cannocchiale (ma con una lente rotta). Nel 1618, Girolamo Sirtori pubblica a Francoforte il Telescopium sive ars perficiendi, in cui, oltre a descrivere la tecnica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con strumento; vista; sola; lente; strumento di misura elettrolitico; strumento simile al flauto; Lo emette lo strumento musicale; Antico strumento musicale a tastiera; Rovista re disordinatamente; Lo subisce la vista ; Protegge la vista ; Provvista di bordo; Isola vicino a Samo; Alimenta la centrale idroelettrica di Isola Serafini; lo Stato al quale appartiene l Isola di Pasqua; L isola centrale di New York; Cotti nell olio bollente ; La lente usata dagli elegantoni d una volta; Il compito del supplente ; Atteggiamento presuntuoso ed insolente ; Cerca nelle Definizioni