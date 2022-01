La definizione e la soluzione di: Si spruzza in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LACCA

Significato/Curiosità : Si spruzza in testa

Zincatura (sezione Zincatura a spruzzo) opportune precauzioni, soprattutto usando bombolette spray in presenza di vento. La zincatura a spruzzo consiste nello spruzzare lo zinco fuso, finemente polverizzato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con spruzza; testa; Coprire spruzza ndo; spruzza re disegnare una bozza; spruzza re in gola; spruzza re leggermente; testa ... d aglio; Picchiano in testa ; Espressione di protesta ; Si prende perdendo la testa ; Cerca nelle Definizioni