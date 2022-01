La definizione e la soluzione di: Soppresse, eliminate... come certe vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ELISE

Significato/Curiosità : Soppresse, eliminate... come certe vocali

Lingua occitana (sezione vocali) evolverà sovrapponendosi alle parlate autoctone che finiranno per essere eliminate. Nel V secolo, la caduta dell'Impero romano e le invasioni barbariche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

