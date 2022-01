La definizione e la soluzione di: Lo sono i punti alla fine delle domande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : INTERROGATIVI

Significato/Curiosità : Lo sono i punti alla fine delle domande

Punto interrogativo (reindirizzamento da Punto di domanda) solevano, per indicare le domande, scrivere alla fine delle frasi la sigla qo, che stava per quaestio (dal latino, domanda). Per evitare di confondere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

