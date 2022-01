La definizione e la soluzione di: Lo sono le partite a scacchi senza un vincitore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PATTE

Significato/Curiosità : Lo sono le partite a scacchi senza un vincitore

scacchi vedi scacchi (disambigua). Gli scacchi (dal provenzale e catalano antico escac, che a sua volta discende dal persiano ??? shah, "re") sono un gioco di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; partite; scacchi; senza; vincitore; Lo sono certi verbi; Lo sono certi incidenti processuali; sono ricoperti d erba; Lo sono i giovani prestanti; Fischia i falli nelle partite di calcio; partite decisive; Le partite di calcio del sabato sera; Si affollano per le partite ; Si muove sulla scacchi era; Gare di scacchi sti; Nato a Tonsberg il 30 novembre 1990, il personaggio è considerato, nonostante la sua giovane età, uno dei migliori scacchi sti di tutti i tempi; C è quella degli scacchi in una nota serie TV; È buono senza vocali; Rimasta senza compagnia; Lo è chi spende e dona senza misura; Letti senza consonanti; Nato a Bogotà il 13 gennaio 1997, il ciclista colombiano è il vincitore del Giro del 2021; Un premio per il vincitore ; Il vincitore di Totila; Il Kristian discesista vincitore di 13 mondiali; Cerca nelle Definizioni