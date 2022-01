La definizione e la soluzione di: Serve per l aspic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GELATINA

Significato/Curiosità : Serve per l aspic

aspic L'aspic è un piatto basato sull'incorporazione di vari ingredienti in gelatina. Può essere una portata salata, come nel caso dell'aspic realizzato con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

