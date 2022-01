La definizione e la soluzione di: Ricardo, grande portiere di calcio spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ZAMORA

Significato/Curiosità : Ricardo, grande portiere di calcio spagnolo

Ricardo Zamora Ricardo Zamora Martínez (Barcellona, 21 gennaio 1901 – Barcellona, 8 settembre 1978) è stato un allenatore di calcio e calciatore spagnolo, di ruolo portiere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con ricardo; grande; portiere; calcio; spagnolo; Tipico tiro del calciatore ricardo Quaresma por; Sede del Circuito ricardo Tormo di Valencia; ricardo Basoalto poeta; Francis _ Fitzgerald: Il grande Gatsby; Vocabolo per indicare una grande quantità; grande macchina tipografica; Rafael __, grande tennista; Il nome del portiere Zoff; Accoglie il portiere ; Vi si scontrano attaccanti e portiere ; Azione di portiere ; Fabio, ex allenatore di calcio ; Sfuggire... all avversario nel calcio ; Capello... del calcio ; Una rapida manovra d attacco nel calcio ; José María, noto uomo politico spagnolo ; Pablo de... grande violinista e compositore spagnolo ; Alberto, ex-ciclista spagnolo ; L attore spagnolo che ha diretto il film Pazzi in Alabama;