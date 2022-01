La definizione e la soluzione di: Il resto di un animale vissuto in era preistorica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOSSILE

Significato/Curiosità : Il resto di un animale vissuto in era preistorica

Fossile (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) l'utilizzo. La fossilizzazione di un resto di un animale o di un vegetale è un evento raro. Infatti non appena gli animali o le piante muoiono ne inizia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

