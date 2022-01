La definizione e la soluzione di: Prefisso che vale uguale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ISO

Significato/Curiosità : Prefisso che vale uguale

Prefisso telefonico numero, assieme al Prefisso nazionale), mentre rimane solo un Prefisso a 3 cifre, che comincia sempre con il numero 3. Il Prefisso internazionale normalmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

