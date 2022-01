La definizione e la soluzione di: Piatto a base di un ortaggio simile alla cipolla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PORRATA

Significato/Curiosità : Piatto a base di un ortaggio simile alla cipolla

Caponata (reindirizzamento da Caponata di melanzane) un prodotto tipico della cucina siciliana. Si tratta di un insieme di ortaggi (per lo più melanzane), conditi con sugo di pomodoro, sedano, cipolla, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

