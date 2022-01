La definizione e la soluzione di: Un opera architettonica per antiche mura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CONTRAFFORTE

Significato/Curiosità : Un opera architettonica per antiche mura

Ostia (città antica) sono costruite in opera quadrata di blocchi di tufo di Fidene, sistemati irregolarmente di testa e di taglio. Un tratto delle mura sul lato orientale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Un opera teatrale; L opera del Signore; opera letteraria composta di tre parti; _ Lescaut: opera di Puccini; Quella architettonica blocca i passeggini; Struttura architettonica anche a botte; La foggia architettonica ; Foggia architettonica ; antiche palermitane; Speroni delle antiche navi; La piazza delle antiche città greche; antiche progenitrici; Le porte nelle mura dell antica Troia; Piccola apertura nelle mura dei castelli; Le pale dei mura tori; Vi fu costruita la Grande mura glia;