Soluzione 5 lettere : BADIA

Significato/Curiosità : Monastero, convento

convento Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi convento (disambigua). Un convento è un complesso residenziale tipico dell'organizzazione comunitaria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con monastero; convento; I torrioni della Tessaglia, in Grecia, sovrastati da un monastero ; Monaca che dirige un monastero ; Stupendo palazzo monastero presso Madrid; La superiora in monastero ; Una cameretta del convento ; La preposizione... in convento ; José Saramago scrisse quello del convento ; Vivono in convento | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni