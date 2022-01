La definizione e la soluzione di: Lavora nell edilizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MANOVALE

Significato/Curiosità : Lavora nell edilizia

Denuncia di inizio attività in edilizia inizio attività in edilizia è un atto amministrativo previsto in Italia. La disciplina è contenuta nel Testo unico dell'edilizia che ne descrive il potere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con lavora; nell; edilizia; lavora no con l ago e il filo; lavora nella stalla; Che sanno lavora re bene; Dà le pensioni ai lavora tori; Si ricorda nell a festa di Purim; Si tiene nell ambulanza; Usciti... nell a lotteria; E alta nell acuto; È usata in edilizia ; È armato nell edilizia ; Materia plastica per l edilizia ; In edilizia , quello del cassone è di lamiera; Cerca nelle Definizioni