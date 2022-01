La definizione e la soluzione di: Impronta in gesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALCO

Significato/Curiosità : Impronta in gesso

Tecnologia odontotecnica (sezione Miscelazione del gesso) prima Impronta con il cucchiaio prefabbricato, quindi il tecnico costruisce un modello in gesso e su questo il P.I.F.(porta impronte funzionale) in resina ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

