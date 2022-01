La definizione e la soluzione di: Fabio, ex allenatore di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAPELLO

Significato/Curiosità : Fabio, ex allenatore di calcio

Fabio Grosso Fabio Grosso (Roma, 28 novembre 1977) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore o centrocampista, tecnico del Frosinone ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con fabio; allenatore; calcio; fabio __, ex ciclista sardo; fabio , ex-calciatore italiano, campione del mondo 2006; fabio del cinema; Con il nero in un film con fabio Volo; Maurizio allenatore ; __ Spalletti, allenatore ; L Allegri allenatore ; Iniziali di Mancini, l allenatore ; Sfuggire... all avversario nel calcio ; Capello... del calcio ; Una rapida manovra d attacco nel calcio ; Uno spicchio del pallone da calcio ; Cerca nelle Definizioni