Erano ancora più intransigenti dei farisei

Soluzione 6 lettere : ZELOTI

Giovanni Papini Manzoni appena convertito, che pur criticava, come ultima voce dei cattolici intransigenti secondo Benedetto Croce. Solo nel 1935 si avvicinò al fascismo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

