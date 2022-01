La definizione e la soluzione di: Si dice di un ente statale inutile e farraginoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARROZZONE

Altre definizioni con dice; ente; statale; inutile; farraginoso; Si dice che non è acqua; Ti dice ... di tutti; Giudice severissimo; Un codice per effettuare versamenti; Consente di calcolare la data della Pasqua; Imperatore con un imponente arco a Roma; Affollamenti di gente ; Assolutamente fermi; La strada statale n. 9; Il patrimonio statale ; La scuola pubblica non statale ; Il tesoro statale ; Infruttuoso, inutile ; È inutile cercarlo in un pagliaio; Consumo inutile ; La mitologia lo ricorda per un inutile fatica; Cerca nelle Definizioni