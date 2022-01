La definizione e la soluzione di: E detta anche viburno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LANTANA

Significato/Curiosità : E detta anche viburno

Gerla (categoria Contenitori antichi e tradizionali) (disambigua). La gerla (in latino detta cista cibaria, usata per trasportare cibo) è una cesta in legno, vimini o viburno intrecciati a forma di tronco di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

