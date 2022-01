La definizione e la soluzione di: Il decimo è stato chiamato Sedna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosità : Il decimo e stato chiamato Sedna

Pianeta X (reindirizzamento da decimo pianeta) più piccoli di Plutone e più grandi di Cerere, come Sedna e Orco, ma sono considerati troppo piccoli per essere chiamati pianeti e per causare le perturbazioni ...