La definizione e la soluzione di: Cortile interno tipico delle case spagnole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PATIO

Significato/Curiosità : Cortile interno tipico delle case spagnole

case rurali toscane Le case rurali lucchesi si dispongono generalmente attorno ad un Cortile interno quadrangolare che in passato era adibito ad aia. Gli edifici (abitazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con cortile; interno; tipico; delle; case; spagnole; Un animale da cortile ; cortile con loggiato presente in molti conventi; La Kelly de La finestra sul cortile ; Starnazza in cortile | Venerdì 26 novembre 2021; È all interno del fusto; Una machine all interno dei casinò; interno abbrev; All interno ; Un elemento espressivo tipico di un autore; Un tipico cibo arabo; Dà il tipico colore al cocktail Negroni; Il ballo tipico della Belle époque; Incrosta i forellini delle docce; Gli anni delle nozze d oro; Le ultime delle ultime; Un capoluogo delle Marche; Il pasto in case rma; Alloggiano in case rma; E custodito dal case llante; Percorre il case ntino; Isole spagnole con Tenerife; Tradizionale velo in pizzo delle spagnole spa; Zingare spagnole ; Insenature spagnole ; Cerca nelle Definizioni