La definizione e la soluzione di: Celebre sito archeologico giordano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PETRA

Significato/Curiosità : Celebre sito archeologico giordano

Petra (Giordania) arabo: ????????, al-Bitra?, da p?t?a, roccia in greco) è un sito archeologico della Giordania, posto a circa 250 km a sud della capitale Amman, in un bacino ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Un ritrovato archeologico ; Il sito archeologico di Bernalda nel materano; Città pugliese del sito archeologico di Canne; A 10 km dal Parco archeologico di Capo Colonna; Così mori giordano Bruno; Il giordano che ha scritto "La solitudine dei numeri primi"; Il giordano scrittore ; Paolo giordano narra la solitudine di quelli primi;