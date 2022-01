La definizione e la soluzione di: Adeguati alle richieste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONFORMI

Significato/Curiosità : Adeguati alle richieste

Stenosi aortica pressione con la sistole al fine di mantenere una gittata cardiaca adeguata alle richieste metaboliche. Il miocardio nel corso degli anni e man mano che la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 28 gennaio 2022

Altre definizioni con adeguati; alle; richieste; Meritevoli, adeguati ; Sufficienti, adeguati ; Inadeguati allo scopo; adeguati agli standard; Dà il nome a una valle piemontese; Fabio, ex alle natore di calcio; In fondo alle pentole; E alle pendici dell Etna; Privo delle qualità richieste ; La stagione delle ferie più richieste ; richieste perentorie e insindacabili; richieste estremamente imploranti; Cerca nelle Definizioni