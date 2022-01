La definizione e la soluzione di: Il vitello... con i capperi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TONNATO

Significato/Curiosità : Il vitello... con i capperi

Vitello tonnato con tonno, capperi e aromi. Nel libro La cucina degli stomachi deboli, più volte edito nel 1800, la ricetta ha tre varianti. Massimo Lanari, Vitello tonnato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con vitello; capperi; Una portata come l insalata di riso o il vitello tonnato; La fettina di vitello cotta ai ferri...alla francese; È detta vitello marino; Lo era il vitello d oro per gli Ebrei; La salsa preparata con capperi e maionese; Come una salsa con maionese, capperi e cipolla; Cerca nelle Definizioni