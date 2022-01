La definizione e la soluzione di: I Vigili del Fuoco stendono quello di salvataggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TELO

Altre definizioni con vigili; fuoco; stendono; quello; salvataggio; In testa ai vigili del Fuoco; La vigili a di oggi; I vigili che gestiscono il traffico; L'altro nome dei vigili del fuoco; Non ancora messi sul fuoco ; fuoco senza fiamma; Consumati dal fuoco ; Si divertono a dar fuoco ; Si stendono su carta bollata; Si stendono bagnati; I pescatori le stendono sulle banchine; Si contraggono e distendono muovendo il corpo; È stretto quello della canoa; I lavori autostradali causano quello del traffico; quello dell Assunta si svolge il 16 agosto; C è quello du Midi; A bordo c è quella di salvataggio ; __ salvataggio , scrittore; Ong di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo; Il disco dell'icona di salvataggio dei file ing;