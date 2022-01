La definizione e la soluzione di: L uscita dei dati dall elaboratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OUTPUT

Significato/Curiosità : L uscita dei dati dall elaboratore

Input/output (reindirizzamento da Dispositivo di ingresso/uscita) effettuare uno scambio di dati o segnali. Sono anche i due componenti fondamentali delle operazioni effettuate da un elaboratore: collegate a queste interfacce ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

