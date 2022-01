La definizione e la soluzione di: Una rendita ecclesiastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PREBENDA

Significato/Curiosità : Una rendita ecclesiastica

Commenda (beneficio ecclesiastico) propriamente, una voce che designava un benefizio ecclesiastico affidato (dato in commendam appunto) a un secolare usufruttuario che ne godeva la rendita. Da ciò ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

