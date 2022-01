La definizione e la soluzione di: Un ufficio di ogni provincia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : QUESTURA

Significato/Curiosità : Un ufficio di ogni provincia

Prefetto (ordinamento italiano) (categoria Voci con template Controllo di autorità ma senza codici) italiano, è un organo monocratico dello Stato, rappresentante del governo territoriale di province e città metropolitane, preposto a un ufficio denominato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

