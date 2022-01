La definizione e la soluzione di: La tragedia di Shakespeare con Goneril, Regan e Cordelia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RE LEAR

Significato/Curiosità : La tragedia di Shakespeare con Goneril, Regan e Cordelia

Re Lear (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Il dramma comincia con la decisione di re Lear di abdicare e dividere il suo regno fra le tre figlie Goneril, Regan e Cordelia. Le prime due sono già ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Una tragedia di Sofocle; tragedia greca basata sullla figlia di Agamennone; Con Cleopatra in una tragedia di Shakespeare; Così l uomo in una tragedia diretta da Bertolucci; Una famosa commedia di William shakespeare ; L Andronico di shakespeare ; Una delle più note tragedie di shakespeare ; C è quello di Venezia in un opera di shakespeare ; L'infelice re padre di goneril la e Regana; goneril , Cordelia e Regan lo erano di re Lear; Si elettrizza sfregan dola; Si può dire pregan do; Si sgrana pregan do; Il libro con cui pregan o gli Israeliti; Il re padre di cordelia ; Goneril, cordelia e Regan lo erano di re Lear; Il re shakespeariano con la figlia cordelia ; Il re padre di cordelia ;