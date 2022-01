La definizione e la soluzione di: Il tocco sullo schermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TAP

Significato/Curiosità : Il tocco sullo schermo

Touch screen (reindirizzamento da schermo tattile) prestito dell'inglese, in italiano è traducibile con "schermo tattile" o "schermo sensibile al tocco". La concezione del primo touch screen è attribuita ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con tocco; sullo; schermo; Rintocco di campanella; Si spende a Stocco lma; Un leggero tocco dato con il dito sulla guancia in segno di saluto; Il tocco sullo smartphone; Il commento in diretta di una partita sullo schermo; Città marocchina sullo stretto di Gibilterra; Città spagnola sullo stretto di Gibilterra; Si scaricano sullo smartphone; La Caprioli dello schermo ; Vale... salvaschermo ; Il commento in diretta di una partita sullo schermo ; Una promozione sul piccolo schermo ; Cerca nelle Definizioni