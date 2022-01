La definizione e la soluzione di: Vi si tiene il Salone del libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TORINO

Significato/Curiosità : Vi si tiene il Salone del libro

Salone internazionale del libro Il Salone internazionale del libro (dal 1988 al 1998 Salone del libro, dal 1999 al 2001 Fiera del libro, dal 2002 al 2009 Fiera internazionale del libro) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con tiene; salone; libro; La tiene bassa l umiliato; Si mantiene tenendo le cose a posto; Una bottiglia per conservare caldi o freddi i liquidi che contiene ; Contiene la molla motrice di certi orologi; Un salone dell'hotel; __ Romeo: nell'autosalone ; Ha un salone a Torino; In mezzo al salone ; __ e pregiudizio, libro di Jane Austen; Un libro che riguarda dodici mesi; 11 primo libro della Bibbia; Confezionato come un libro ; Cerca nelle Definizioni