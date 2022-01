La definizione e la soluzione di: Sul suo estuario c è Lisbona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TAGO

Significato/Curiosità : Sul suo estuario c e Lisbona

Lisbona stai cercando altri significati, vedi Lisbona (disambigua). Lisbona (in portoghese Lisboa, /li?'bo?/) è la capitale e la principale città del Portogallo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

