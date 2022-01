La definizione e la soluzione di: Sovvenzionava grandi imprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRI

Significato/Curiosità : Sovvenzionava grandi imprese

Cartello di Medellín della Florida) e le società calcistiche in Colombia (ad esempio Escobar Sovvenzionava il Nacional Medellin mentre Gacha era il finanziatore occulto dei Millonarios ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

