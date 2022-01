La definizione e la soluzione di: Sono uguali nella bolletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LT

Significato/Curiosità : Sono uguali nella bolletta

Francia puntare sulle centrali nucleari di potenza ha costantemente ridotto la bolletta energetica della Francia. Inoltre, il tasso di indipendenza energetica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

