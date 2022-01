La definizione e la soluzione di: Sono diverse nei sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AI

Significato/Curiosità : Sono diverse nei sassi

sassi di Matera 40°40'00.12?N 16°36'29.88?E? / ?40.6667°N 16.6083°E40.6667; 16.6083 I sassi di Matera Sono due quartieri di Matera, Sasso Caveoso e Sasso Barisano, formati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

