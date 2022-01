La definizione e la soluzione di: Soli, perché abbandonati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DERELITTI

Significato/Curiosità : Soli, perche abbandonati

Abbandonata dal destino soli", cioè abbandonati dalla famiglia e senza alcun aiuto. (EN) Abbandonata dal destino, su Internet Movie Database, IMDb.com. (EN, ES) Abbandonata dal ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Scelgono la soli tudine; Di soli to è in cornice; Conduce soli ti ignoti; La fusoli era dell aereo; Forse perché della fatal quiete tu sei l _ a me sì cara vieni o sera: Foscolo; Si affila perché tagli; È famoso perché mangia, beve e se ne va a spasso!; Inelegante perché vistosa; Vi furono abbandonati Romolo e Remo appena nati; Completamente abbandonati ;