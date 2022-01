La definizione e la soluzione di: Serve per misurare gli angoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GONIOMETRO

Significato/Curiosità : Serve per misurare gli angoli

Tacheometro elettronici che permettono di misurare le rotazioni di cannocchiale e alidada (e quindi gli angoli azimutali e zenitali), al software per la lettura e, a volte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

