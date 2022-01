La definizione e la soluzione di: Separa la Francia dall Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MANICA

Significato/Curiosità : Separa la Francia dall Inghilterra

Inghilterra sud vi è il canale della Manica, che la Separa dall'Europa continentale. L'Inghilterra comprende quasi tutta la parte centro-meridionale dell'isola della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

