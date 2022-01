La definizione e la soluzione di: Un rivestimento aureo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DORATURA

Significato/Curiosità : Un rivestimento aureo

Miliario aureo 32?N 12°29'04.13?E? / ?41.89259°N 12.48448°E41.89259; 12.48448 Il Miliario aureo (Miliarium aureum o "pietra miliare aurea") era una colonna marmorea rivestita ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con rivestimento; aureo; Insiemi di stoffe usate come rivestimento interno di abiti; rivestimento dell'altare; rivestimento per interni, in lana o fibre fra; rivestimento in sottili tavole di legno a incastro; Si raffigurano aureo lati; Uomo... con l’aureo la; La aureo la dei Santi; Un aureo lato in breve; Cerca nelle Definizioni