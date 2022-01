La definizione e la soluzione di: Riunione di più persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : RAGGRUPPAMENTO

Significato/Curiosità : Riunione di piu persone

La Riunione significati, vedi Reunion (disambigua). L'isola della Riunione o ufficialmente, e più semplicemente, la Riunione (in francese Île de la Réunion o, ufficialmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

