La definizione e la soluzione di: Le radici da cui è vano spremere sangue.

Soluzione 4 lettere : RAPE

Significato/Curiosità : Le radici da cui e vano spremere sangue

Gabriele D'Annunzio (categoria Voci con template Collegamenti esterni e molti collegamenti (soglia maggiore)) (Il sole ride: le nubi serene) - (Francesco Paolo Tosti) In amaca (Mi cantano i rami) - (Francesco Paolo Tosti) In van preghi, in vano aneli - (Francesco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con radici; vano; spremere; sangue; Le radici più... insipide; Mettere radici ; Quando è fradici o non si regge in piedi; Momenti sporadici , non continui; I giochi che si tenevano nell antica Grecia; I giochi che si tenevano nell antica Grecia; Contenevano inchiostro; Gli antichi vi ponevano le fonti del Nilo; spremere l uva nei tini; Macchine per spremere olive; Le macchine per spremere le olive; Un gioco che fa spremere le meningi; Il sangue degli dèi; Quella del sangue si fa dopo il prelievo; Una signora di sangue blu; Vincolo di sangue ; Cerca nelle Definizioni