La definizione e la soluzione di: Si prende perdendo la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SBANDATA

Significato/Curiosità : Si prende perdendo la testa

Alexander Zverev (categoria Vincitori di medaglia d'oro olimpica per la Germania) 0-6. Si presenta a Washington come detentore del titolo e arriva alla sua quattordicesima finale ATP perdendo un solo set. Nell'ordine ha la meglio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con prende; perdendo; testa; S indossa... e si prende ; Comprende molti Paesi europei; prende rsi una cotta; Non si prende all ombra; Vendere a __ cioè perdendo denaro; In testa alla pagina; Una bestia testa rda; Simboleggiano la testa rdaggine; La testa ... dello scheletro; Cerca nelle Definizioni