Piante con il fusto carnoso

Soluzione 5 lettere : CACTI

Pastinaca sativa (categoria Voci con Tassobox - Regno Plantæ) sativa L.) è una pianta biennale, coltivata come annuale, appartenente alla famiglia delle Apiaceae (Ombrellifere) e caratterizzata da un fusto erbaceo, cavo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

piante dai bei fiori; piante come il capelvenere; piante molto coltivate in Alto Adige; Fibra ricavata da frutti di piante tropicali; È all interno del fusto ; Un albero d alto fusto ; Può essere d alto fusto ; Albero d alto fusto ; Un fungo carnoso ; Turgido, carnoso ;