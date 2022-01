La definizione e la soluzione di: Ne pende la lenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CANNA

Significato/Curiosità : Ne pende la lenza

Jiang Ziya pescare ogni giorno in riva all'acqua con una canna dalla lenza troppo corta , alla fine del quale pende un gancio dritto; alcuni sostengono addirittura che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

