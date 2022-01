La definizione e la soluzione di: Si fa passare per la cruna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : REFE

Significato/Curiosità : Si fa passare per la cruna

Ago (cucito) dell'ago c'è la punta e all'altra estremità un foro chiamato cruna, in cui si fa passare il filo. Nell'ago che si usa per cucire a macchina la cruna si trova ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Il Ken autore del romanzo La cruna dell'ago; Ha la cruna ;