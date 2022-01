La definizione e la soluzione di: Non commettono imprudenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAUTI

Significato/Curiosità : Non commettono imprudenze

Giovanni Maria Vianney digiuni che lo portarono a non mangiare per più giorni, disse ad alcuni confidenti: "Quando si è giovani si commettono imprudenze". Ciò andò ancor più peggiorando ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

