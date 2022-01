La definizione e la soluzione di: Non affette da malattia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SANE

Significato/Curiosità : Non affette da malattia

malattia di Addison caratteristiche della condizione, così come i pazienti affetti dalla malattia. La malattia di Addison prende il nome da Thomas Addison, il medico britannico che per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con affette; malattia; Una catena di caffette rie; Ne sono affette le pantere nere; La malattia degli intoccabili; malattia che colpisce le orecchie; La malattia del Decameron; malattia di natura ereditaria; Cerca nelle Definizioni