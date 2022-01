La definizione e la soluzione di: Mutò le formiche in uomini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EACO

Significato/Curiosità : Muto le formiche in uomini

Il leggendario re d Egina che mutò le formiche in uomini; Minerva la mutò in ragno; mutò formiche in uomini; Gesù vi mutò l'acqua in vino; Il leggendario re d Egina che mutò le formiche in uomini; Un mammifero ghiotto di formiche ; Gli insetti come api e formiche ; Mutò formiche in uomini; Zeus la cacciò dall Olimpo e la mandò tra gli uomini ; Zeus la cacciò dall Olimpo e la mandò tra gli uomini ; Il leggendario re d Egina che mutò le formiche in uomini ; Gli uomini di certe carovane;