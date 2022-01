La definizione e la soluzione di: Misura i clienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SARTO

Significato/Curiosità : Misura i clienti

Altre definizioni con misura; clienti; Serve per misura re gli angoli; Si misura no in 5 specialità; Superfici misura te; Telescopi per misura re la circonferenza dei corpi celesti; Non ha clienti astemi; È data in affitto dalla banca ai propri clienti ; clienti degli edicolanti; Manda clienti ai farmacisti;