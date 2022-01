La definizione e la soluzione di: Max Planck fondò quella quantistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FISICA

Significato/Curiosità : Max Planck fondo quella quantistica

Unità di misura di Planck di queste unità. Originariamente proposte nel 1899 dal fisico tedesco Max Planck, queste unità sono anche conosciute come unità naturali perché l'origine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

